50 млн. долара обезщетение: Съд глоби известна компания за разлята гореща напитка (ВИДЕО)

Кафе гигантът Starbucks е осъден да плати космическата сума от 50 милиона долара на клиент в Калифорния, след като гореща напитка изгори гениталиите му. Майкъл Гарсия претърпя присаждане на кожа и други процедури в интимната си зона, след като му беше подадена табла с напитки през прозореца на обект за бързо хранене. на 8 февруари 2020 година, предава Fox News.

Според адвокатите, служителят на фирмата не е успял да постави една от тези напитки в подноса и когато Гарсия я е взел при себе си, изгарящата гореща напитка се е разляла, причинявайки му сериозни изгаряния. Той е претърпял постоянно и променящо живота обезобразяване, твърди защитникът му.

