500 кита заседнаха по брегове край Австралия, 380 - загинаха (СНИМКИ И ВИДЕО)

Scientists in Australia faced a race against time to save a massive pod of pilot whales stranded on a remote coastline https://t.co/0j6qCO96AT pic.twitter.com/LGOIrIglYU

Nearly 500 pilot whales stranded in Australia; 380 dead https://t.co/iwmbqUoxBl pic.twitter.com/CckxRzvAlq — SunStar Philippines (@sunstaronline) September 23, 2020

More pilot whales have been found stranded on the island state of Tasmania, raising the estimated total to almost 500 in the largest mass stranding ever recorded in Australia. https://t.co/gZvzssuXHW — The Associated Press (@AP) September 23, 2020

Шумът от корабите убива апетита на китовете Шумът от големите кораби кара гърбатите китове да губят желание да търсят храна и това може да има дълготрайно въздействие върху здраве... Прочети повече

Scientists are racing to save as many of the 270 pilot whales that somehow ended up stranded on a remote beach in Tasmania, Australia. "This is such a tricky event, a complex event, that any whale we save we consider a real win," one marine biologist said. https://t.co/nkTKxRudmZ pic.twitter.com/BRmgYg6pPA — The New York Times (@nytimes) September 22, 2020

BREAKING!! At least 380 pilot whales died in a mass stranding in Australia. Nearly the entire pod of 460 long-finned pilot whales stuck in Macquarie Harbour on the west coast of Tasmania has passed away #news pic.twitter.com/gUcjsM1rse — The Animal Reader (@theanimalreader) September 23, 2020

„Разполагаме с по-точно преброяване и можем да потвърдим, че 380 китове са мъртви“, каза управителят на парковете и дивата природа на Тасмания Ник Дека. "Останали са около 30 все още живи, но добрата новина е, че сме спасили 50.", цитира го БГНЕС.Припомняме, че две големи стада пилотни китове бяха заклещени на пясъчни брегове в пристанището на Макуори, на пресечения и слабо населен западен бряг на Тасмания.Изображенията от местопроизшествието показваха плитки води, претъпкани с десетки големи черни бозайници, мъчещи се да се сместят.Около 60 души - включително доброволци и местни работници в рибовъдни стопанства - участваха в опита за спасяване.Учените казаха, че не е ясно какво е причинило това "масово самоубийство", както го определят някои.Предполага се, че стадата китове засядат след хранене близо до бреговата линия или пък следвайки един или два кита, които са се отклонили.Карън Стокин, експерт по морски бозайници от новозеландския университет "Маси", заяви, че Тасмания е "особена гореща точка" за излизане на брега на големи стада пилотни китове. Пред АФП тя определи мястото като печално „известен капан за китове“.