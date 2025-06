Засада: Снайперист уби двама пожарникари (ВИДЕО, СНИМКИ)

Най-малко двама пожарникари са били убити от снайперист в американския щат Айдахо по време на гасене на горски пожар, съобщи местният шериф. "Вече имаме двама загинали. Има и неизвестен брой пострадали. В момента сме под снайперистки обстрел", заяви Робърт Норис, шериф на окръг Кутъни. Той уточни, че стрелецът не показва никакво намерение да се предаде и призова полицията да действа твърдо, ако се наложи. "Трябва да неутрализираме заплахата", категоричен бе той.

NOW: Heavily armored law enforcement vehicles have arrived on scene in Idaho



- At least 2 firefighters were k*lled after being ambushed during a brush fire response in Idaho



- FBI and US Marshals are on scene, police reported possible sniper fire and multiple sh**ters pic.twitter.com/0nDfOLqk1O