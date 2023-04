Арестуваха Доналд Тръмп в Ню Йорк (ВИДЕО)

Минути преди да пристигне, Доналд Тръмп отправи послание в профила си в неговата социална мрежа Truth Social. "Насочвам се към Долен Манхатън, Съдебната палата. Изглежда толкова сюрреалистично - УАУ, ще ме арестуват. Не мога да повярвам, че това се случва в Америка. Да направим Америка отново велика!“, написа бившият президент.

Очаква се обвинителният акт да бъде оповестен по-късно, като по този начин ще станат ясни и първите публични подробности за конкретните обвинения. Тръмп ще бъде изправен пред повече от 30 обвинения, свързани с бизнес измами, като част от разследването за плащане на подкуп на актриса от филм за възрастни през 2016 г.

Правният екип на Тръмп заяви, че той ще пледира невинен и ще оспори обвиненията. Бившият президент, който обеща да обяви кандидатурата си за държавен глава през 2024 г., трябва да отлети обратно за Флорида след обвинението и да говори тази вечер в Мар-а-Лаго.

