Арестуваха най-следвания човек в TikTok заради Доналд Тръмп

Най-популярната личност в TikTok от 2 години е 24-годишният роден в Сенегал италиански гражданин Каби Ламе. Всички сте го виждали и сте попадали на негови клипчета, с които успява да разсмее мнозина. Той има близо 163 милиона последователи само в тази социална мрежа, а от известно време Каби Ламе се опитва да пробие и в Холивуд, където се смята, че ще има изключителен успех. Уви, само преди дни той е усетил на гърба си какво представлява твърдата имиграционна политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Каби Ламе е роден в Сенегал през 2000 г. Цялото му име е Кабане Серинге Ламе. Когато е на една годинка, семейството му се мести в Италия и заживява в социално жилище в Кивасо, близо до Торино. Там Каби Ламе е записан в местното училище, но има проблеми с учението заради дисклексията и дискалкулията, от които се оказва, че страда.

В даден момент родителите му, които са мюсюлмани, го изпращат да учи в мюсюлманско училище в Сенегал. След като се връща оттам, той се захваща с различни дейности – бил е строителен работник, мияч на витрини и прозорци, работил е като доставчик в "Amazon", бил е и помощник в кухня. Преди да се разрази коронавирусната пандемия Каби Ламе е нает като механик в завод, но заради локдауните заради COVID-19 там са направени съкращения и той остава без работа.

Тогава започва да гледа какво се случва в интернет и попада на TikTok. Там открива и клиповете на азиатци, които дават уж практични съвети за улесняване на ежедневието. Тогава на Каби Ламе му хрумва как да покаже чрез идентични кратки клипчета колко абсурдни са тези съвети. Той заснема клипчетата в дома си. В тях той съпоставя практичните съвети на азиатските тиктокъри с много по-елементарни решения, които той самият предлага на такива "сложни" проблеми, като пиене на вода от чаша или белене на банан. Видеата му се превръщат бързо в успех. В тях Каби Ламе не казва нищо, а само накрая прави специфичен жест с разперени ръце с обърнати длани нагоре, сякаш иска да заяви: "Виждате ли колко е просто". Постепенно този жест започва да се имитира в социалните мрежи и така Каби Ламе се превръща в популярна личност, пише БТА, цитирайки ANSA и "Fan Page".

Всичко това носи и приходи на Каби от реклами и той става милионер. През април 2021 г. Каби Ламе се превръща във втората най-популярна личност в TikTok, като почитателите му там не спират да се увеличават. През лятото на същата година е поканен като специален гост на премиерата на френския филм "Изгубени илюзии" на режисьора Ксавие Джаноли, представен на кинофестивала във Венеция. Същата година той сключва договор с модната къща Hugo Boss и се превръща в едно от лицата на кампаниите ѝ. Година по-късно изданието "Forbes" го включва в класацията си за най-успешните 30 души под 30 години, а изданието "Fortune" го поставя в класацията си за най-успешните 40 души под 40 години.

През март на същата година Каби Ламе получава и наградата "Модата облича мира" на организацията "Африкански моден портал". Церемонията се състои в сградата на Европарламента в Брюксел, припомня ANSA. Същата година Каби Ламе е включен и в журито за TikTok филми на кинофестивала в Кан. На следващата година той става и част от журито на риалитито "Италия търси талант".

По това време Каби Ламе се премества в Милано, където участва в модните ревюта на Hugo Boss. Междувременно успява да се ожени и разведе за манекенка и да стане най-популярната личност в TikTok.

По това време той започва и да отскача до САЩ, за да се опита да изгради филмова кариера в Холивуд. Мечтата му е да покаже, че може да изпълнява и сериозни роли и да спечели награда "Оскар". В очакване на перфектната роля Каби Ламе преминава по червения килим на различни церемонии, сред които тези за наградите "Оскар" през 2023 г. и "Грами" през 2024 г.

В началото на настоящата година Каби Ламе е избран да бъде посланик на добра воля на УНИЦЕФ заради ангажираността му в подкрепа на правата на децата и младите в Африка. В САЩ Каби Ламе се запознава с Том Круз, който също като него страда от дислексия и който му дава съвети как да се справи с четенето и разучаването на сценарии.

Каби Ламе се запознава и с ветерана на киното Робърт Редфорд, който го съветва да не се записва на курсове по актьорско майсторство, а само да учи английски език. Според Редфорд така Каби Ламе ще запази естествения си талант на комедиант. Редфорд, който работи и като режисьор, харесва Каби Ламе за главен герой в документален сериал, който да покаже катастрофалния ефект на глобалното затопляне върху африканските страни, сред които и родната страна на Каби – Сенегал.

С участието на Каби Ламе се подготвят още два филма – единият посветен на чернокожия атлет Томи Смит, който печели финала на 200 метра на Олимпийските игри в Мексико през 1968 г. и се прочува с това, че по време на награждаването вдига високо юмрука си, напъхан в черна ръкавица, изпълнявайки така наречения поздрав "черна сила" в знак на протест срещу расизма в леката атлетика и в спорта като цяло.

Другият проект с участието на Каби Ламе в САЩ е за сериал, озаглавен "00 Каби", който ще бъде заснет в голямата си част в САЩ, но също така и в Индия и Бразилия и в който младият тиктокър ще изпълнява ролята на доставчик на храна, вербуван от американските тайни служби за шпионин.

Каби Ламе обещава, че ще продължи да снима и видеа за TikTok, тъй като това е трамплинът, изстрелял го към славата, донесла му на свой ред пари, с които той подпомага семейството си. Каби споделя пред "People", че освен родители, има и един по-голям брат, както и трима по-малки братя, на които помага финансово.

През 2022 г. Каби Ламе стана официално италиански гражданин. Според италианските закони децата на мигрантите могат да поискат италианско гражданство едва като навършат 18 години. Процесът по принцип отнема между три и четири години. Каби получава гражданството само за две години. На церемонията по полагане на клетва в Кивасо той е силно развълнуван. Споделя, че се е чувствал италианец и преди този ден, но добавя, че си дава сметка, че заклевайки се, поема голяма отговорност пред италианската държава, предаде ANSA.

Последната бляскава изява на Каби Ламе беше на 5 май, когато той дефилира по червения килим пред музея Метрополитън в Ню Йорк за ежегодната гала вечеря. На нея Каби дойде облечен с бяла риза и сив костюм в три части на Hugo Boss със закачени часовници отпред на жилетката му. В допълнение той беше преметнал през рамо кремав шлифер.

Американската кариера на Каби Ламе обаче се сблъска с неочаквано препятствие. Вчера в социалните мрежи се завъртя информация, че той е бил арестуван на 6 юни в Лас Вегас от американските имиграционни власти, предадоха ANSA и "Fan Page". Новината тръгна от пост в X, в който потребител на име Бо Лоудън дефинира Каби Ламе като "тиктотър от крайната левица, който най-после е бил арестуван от американските имиграционни власти, след като самият Бо Лоудън е подал сигнал срещу него, че бил незаконен имигрант в САЩ". В поста си Бо Лоудън твърди и, че Каби Ламе е с изтекла виза за пребиваване в САЩ и че също така е избегнал и плащане на данъци.

Подалият сигнал срещу Каби Ламе е на 18 години. Той е син на Джон Уилям Лоудън, бивш член на Сената на щата Мисури. В социалните мрежи Бо Лоудън твърди, че е най-добрият приятел на Барън Тръмп, който пък е най-малкият син на президента на САЩ. Редовно поства новини в подкрепа на Тръмп.

