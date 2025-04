Аварийно кацане: Турбините на самолет засмукаха заек (ВИДЕО)

Полет на United Airlines беше принуден да направи аварийно кацане в Денвър, предаде NEXTA. Причината се оказа заек, който беше засмукан в турбините на самолета. Това причини неизправност на двигателя и се наложи аварийно кацане.

😱🚨A United Airlines flight was forced to make an emergency landing in Denver after a rabbit was sucked into the aircraft's turbines, causing an engine malfunction. pic.twitter.com/lM9vsYmxHR