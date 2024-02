Байдън обвини Тръмп, че е провалил финансирането за Украйна (ВИДЕО)

Още: Цената на "Шахед"-ите от Иран за Русия: Има промоции

„Вече месеци сенатори от двете партии преговаряха денонощно. Това доведе до двупартийно споразумение, което представлява най-справедливите, хуманни реформи на нашата имиграционна система от дълго време. И най-трудният набор от реформи за осигуряване на границата досега. Всички индикации сочат, че този законопроект дори няма да се придвижи до Сената. Защо? Отговорът е Доналд Тръмп. Защото той смята, че това е лошо за него политически. Той по-скоро въоръжава проблема, вместо да го решава. През последните 24 часа той не прави нищо друго освен да протяга ръка към републиканците в Камарата на представителите и Сената и да ги заплашва да гласуват против това предложение. И изглежда, че са се отказали, но дължат на американския народ да покажат гръбнак и да направят това, което знаят, че е правилно", заяви Байдън в отговор на двупартийния законопроект, който включва гранични реформи, а също и помощ за Украйна.

"For months now, bipartisan senators have been negotating around the clock. It resulted in a bipartisan agreement which represents the most fair, humane reforms to our immigration system in a long time. And the toughest set of reforms to secure the border ever. Now all… pic.twitter.com/zd9vkqbvih