Байдън призна - не е трябвало да казва "време е да поставим Тръмп на прицел" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че е било грешка да каже "време е да поставим Тръмп на прицел" дни преди опита за покушение на републиканския му съперник в Пенсилвания.

В първо интервю след инцидента Байдън заяви пред NBC, че кампанията му е била длъжна ясно да съобщи за заплахата от втори мандат на Доналд Тръмп, като добави, че не неговите думи са тези, които трябва да бъдат смекчени. Джо Байдън има предвид, че демократите трябва да се съсредоточат повече върху Тръмп, неговата политика и неверните изявления, които той направи по време на президентския дебат в края на миналия месец.

