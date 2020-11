Байдън & Тръмп към момента - 253:213

Според последните данни на Fox News и Associated Press Джо Байдън е подкрепен от 264 електорални гласа, докато за Доналд Тръмп има 214, съобщава ТАСС. Данните се разминават с малко, спрямо други източници. Вестник на The New York Times, както и телевизиите NBC, ABC и CNN отчитат 253 гласа от демократите и 213 - от републиканците. За да спечели, кандидатът за президент се нуждае от 270 електорални гласа.

Припомняме, че на 3-ти ноември в САЩ се проведоха общи Над 150 000 бюлетини не са доставени навреме от Пощенската служба в САЩ Пощенската служба на САЩ не успя да достави навреме над 150 000 бюлетини, изпратени по този начин до избирателните секции преди края на... Прочети повече Междувременно, стана ясно, че изборен служител в района на Атланта се крие, след като е получил заплахи, свързани с видео, което показва, че той мачка и изхвърля лист хартия. "Това е довело до фалшиви обвинения към него, че е изхвърлил бюлетина", заяви местен представител по изборите на пресконференция късно снощи. Според ТАСС, Ричард Барън, директор на регистрацията и изборите в окръг Фултън, Джорджия е посочил, че служители са прегледали видеоклипа, заснет от някой в ​​района за обработка на бюлетините в центъра и качен в Twitter. Те са установили, че работникът не е изхвърлил бюлетина. "Кадрите показват служител на окръжната анкета, който експлоатира една от петте машини за рязане на бюлетини", каза Барън. Той добави, че устройствата се използват за разрязване на пликове, за да се отдели външният плик от вътрешния плик. Хартията, която се мачка и изхвърля, е списък с инструкции. "Той е бил поставен в един от пликовете", каза Барън и заяви, че "избирателите често връщат списъка с инструкции, като този, изхвърлен в плика с първи отсъстващи бюлетини, когато изпращайки своите бюлетини по пощата и/или в кутиите". Барън обясни, че "в нито един момент анкетиращият не успява да извади бюлетина. Управлявах една от тези машини. Единственото нещо, което правите на тази станция, е да отделяте пликовете и да ги режете. Извличането на бюлетините се извършва на следващия етап от процеса, а валидното извличане се извършва само при работниците, на които са възложени тези задължения за сортиране". Барън бе категоричен, че се е свързал с работника. Той, на свой ред му споделил, че напуска дома си и отсяда при риятели, тъй като „се страхува да шофира колата си, защото на кадрите се виждал номерът". Барън добави, че до кабинета му не са изпращани заплахи, добавяйки, че текат „предварителни дискусии", за да се осигури сигурност на работника. Припомняме, че на 3-ти ноември в САЩ се проведоха общи избори . Настоящият шеф на американската администрация републиканецът Доналд Тръмп и демократът Джоузеф Байдън се бориха за държавния глава, а кандидатите за поста вицепрезидент на САЩ бяха Майкъл Пенс и Камала Харис. Общите избори в САЩ също избраха 35 сенатори, всички 435 членове на Камарата на представителите, 13 губернатори на щати и територии и местни правителства.