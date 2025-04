Безсрочен престой в САЩ срещу 5 млн. долара: "Златната карта" на Тръмп (ВИДЕО)

"За 5 милиона долара това може да бъде ваше". Така американският президент Доналд Тръмп представи "златната карта", която ще дава възможност на богати имигранти да остават в САЩ безсрочно. В няколко видеа, разпространени от американски медии, се вижда как президентът показва на репортери "златната карта" със собствения му лик, която той нарече "картата на Тръмп". Президентът обяви, че до две седмици "златните карти" ще бъдат достъпни за потенциалните си притежатели.

On April 3, President Donald Trump revealed the “gold card,” which would give wealthy individuals a path to U.S. citizenship for $5 million.



