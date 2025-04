Митата на Тръмп правят iPhone безбожно скъп, удариха и милиардерите

Продуктите на компанията Apple в САЩ може да поскъпнат с 30-40%, съобщи Reuters. Причината - производството на Apple е базирано в Китай и други азиатски страни, които сега са обект на високите мита, които наложи американският президент Доналд Тръмп. iPhone от висок клас може да достигне цена от близо 2300 долара, ако компанията прехвърли разходите върху потребителите. Най-евтиният модел е на цена от 799 долара, но скоро може да струва до 1142 долара, показват изчисленията на анализатори.

ОЩЕ: Митата на Тръмп ще са сериозен удар върху отбранителната индустрия на САЩ

Акциите на Apple се сринаха с 8%. Това е най-големият спад на компанията от пет години насам, заличавайки около 300 млрд. долара пазарна капитализация.

Trump’s tariffs hit iPhones and billionaires hard



Apple products in the U.S. could become 30–40% more expensive, Reuters reports. The reason: Apple’s manufacturing is based in China and other Asian countries, which are now subject to Trump’s steep tariffs.



Apple’s stock… pic.twitter.com/m313g3TnVc