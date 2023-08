Блинкен моли Конгреса на САЩ за още десетки милиарди за Украйна

Блинкен се позова на искане на президента Джо Байдън, който миналата седмица призова за абсолютно същото. Със средствата трябва да се помогне и на други държави, засегнати от агресивната война на Русия, отбеляза държавният секретар на САЩ.

#Blinken called on the US Congress to quickly allocate additional assistance to #Ukraine for $24.1 billion



He offered to support the country in the military, economic and humanitarian fields.



"I urge the Congress to immediately approve this request for additional funding," the… pic.twitter.com/m6ISVomXZ8