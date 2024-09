Блинкен с призовка задължително да обясни фиаското в Афганистан

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен е призован да свидетелства пред Конгреса относно изтглянето на американската армия от Афганистан. Това става ясно от официално съобщение на комисията по външните работи на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса).

На Блинкен вече е пратена призовка, след като сам е отказал да се яви по желание, се уточнява в съобщението на комисията.

Още: Закон за "добродетелите" в Афганистан: "Жените да мълчат, мъжете да носят дълга брада"

Призовката е изпратена от името на председателя на комисията Майк Маккол, който е републиканец. В документа се казва, че изслушването се провежда поради централната роля на Държавния департамент в изтеглянето и евакуацията на американските военни от Афганистан.

"В показания пред комисията настоящи и бивши служители на Държавния департамент потвърдиха, че Вие (Блинкен) ​​сте взели окончателното решение относно изтеглянето и евакуацията. Следователно Вие сте в позиция да информирате комисията за разглеждане на потенциално законодателство, насочено към предотвратяване на катастрофални грешки при оттеглянето, включително потенциални реформи", посочва Маккол.

Още: С военен парад: Талибаните отбелязаха годишнината от изтеглянето на американската армия от Афганистан (ВИДЕО)

CHM @RepMcCaul subpoenaed @SecBlinken for his refusal to testify before the committee on the Biden-Harris admin’s deadly withdrawal from Afghanistan.



"In testimony before the Committee, current and former State Department officials have confirmed that you served as the final…