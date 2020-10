Близък сътрудник на Тръмп е с коронавирус, има снимки, че не носи маска - какво е положението с президента на САЩ?

Бившият директор на комуникациите в Белия дом и настоящ съветник на Доналд Тръмп предимно по външните въпроси Хоуп Хикс е заразена с коронавирус. Това поставя въпроса за здравето и на американския президент.

Хикс за последно пътувала с американския президент на Air Force One преди първия телевизионен дебат между него и Джо Байдън в Охайо. В сряда тя беше забелязана с него на борда на хеликоптера Marine One, отбелязаха репортери на Белия дом.31-годишната Хикс е сред най-близките помощници на Тръмп, която досега е дал положителен тест за COVID-19. Тя беше заснета да слиза от Air Force One във вторник в Кливланд без маска. Ден по-късно тя пътува с президента за митинг в Минесота.Според агенция Bloomberg, Хикс е показала симптоми на болестта и е била поставена под карантина на Air Force One при пътуването обратно от Минесота, предаде БГНЕС. Първоначално говорител на Белия дом не потвърди официално здравословното състояние на Хоуп Хикс. Белият дом тества регулярно помощници и персонал, който ежедневно влиза в контакт с президента. След новината Тръмп заяви, че днес очаква резултати от теста си за COVID-19. Той потвърди, че Хоуп Хикс е заразена."Току-що ми направиха тест и ще видим какво ще се случи", каза той. Тръмп отхвърляше дълго време носенето на маски и често е обвиняван, че не спазва социална дистанция с придружаващия го екип по време на официални ангажименти.