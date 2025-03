Bloomberg: Тръмп пак помага на Путин, този път със сенчестия флот за петрол

Водените от Доналд Тръмп Съединени американски щати (САЩ) за пореден път помагат на руския диктатор Владимир Путин – САЩ са отхвърлили предложение на Канада в рамките на Г-7, с което да се създаде работна група и тя стриктно да наблюдава как се изпълняват санкциите срещу руския сенчест флот, който изнася руския петрол и попълва хазната на Путин, над 40% от която отиват за войната в Украйна. Става въпрос за тавана от 60 долара на барел за руския петрол. Информацията е на агенция Bloomberg.

Още: Зад кулисите на новия европейски план - масово конфискуване на корабите от руския "сенчест флот"

Тази година Канада е председател на Г-7 – председателството е ротационно, а следващата седмица в Квебек ще има среща на организацията. Вместо за Русия обаче, Вашингтон иска декларацията повече да е насочена срещу Китай. САЩ дори не искат да се използва думата "санкции" в бъдещата съвместна декларация, а да се замени с "да печели приходи" по адрес на Путинова Русия. Но за Китай американците искат формулировки като "застрашава животи" заради военните учения в Южнокитайско море.

Засега канадското външно министерство отказва да коментира какво се случва.

Още: Украйна удари петролна рафинерия в Ленинградска област, има щети (ВИДЕО)

Вторият мандат на Доналд Тръмп в Белия дом преобърна утвърдените от десетилетия норми на външна политика само за месец и половина, което накара съюзниците в НАТО и Г-7 да се стремят да създадат свои собствени гаранции за сигурност. Европейските лидери се събраха в Брюксел за извънредна среща на върха и приеха значително увеличаване на разходите за отбрана, тъй като бъдещето на участието на САЩ в съюзи, включително НАТО, виси на косъм.

Като знак за въздействието на Тръмп върху външната политика на традиционните съюзници на САЩ, отделна чернова на основното комюнике, показва, че всякакво споменаване на руска агресия в Украйна вече го няма, като вместо това приветства "всички усилия" за съгласие за прекратяване на огъня.

🇺🇦 The world's largest Ukrainian flag was unfurled in Washington



Protesters unveiled what they said was the world's largest Ukrainian flag near the White House, calling on Donald Trump to support the embattled nation amid its three-year war with Russia. pic.twitter.com/ApcLRpaPcP