Блъсканица на стадион в Ел Салвадор отне животи (ВИДЕО)

Сред загиналите има 7 мъже и 2 жени, всички те са над 18 г.

Има и няколко ранени на стадион "Кускатлан", сред които поне двама в критично състояние. Те са откарани в близките болници.

Полицията съобщи, цитирана от БГНЕС, че по първоначални данни става въпрос за струпване на фенове, които са се опитали да влязат на стадиона в Сан Салвадор, за да гледат мача между отборите на Алианса и ФАС.

Съобщава се, че до инцидента се е стигнало, след като голям брой фенове са се опитали да влязат на съоръжението, когато вратите вече са били затворени.

