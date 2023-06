Богота с протестна нота към Русия заради ранените колумбийци при удара в Краматорск

"Русия е нападнала трима беззащитни колумбийски цивилни граждани. Това нарушава протоколите на войната. Министерството на външните работи трябва да изпрати протестна дипломатическа нота. Очакваме безопасното завръщане на Серхио, Ектор и Каталина по домовете им", написа в Twitter президентът на южноамериканската страна Густаво Петро.

Припомняме, че ранени бяха колумбийският депутат Серхио Харамийо, писателят Ектор Абад и журналистката Каталина Гомес. Те са вечеряли в ударения от руснаците ресторант в Краматорск заедно с украинската писателка Виктория Амелина. Тя е в критично състояние, докато колумбийците са се отървали с леки травми.

A pizzeria in #Kramatorsk which was destroyed as a result of a #Russian attack. pic.twitter.com/mAnQrTJqe8