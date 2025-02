Брутално меле между пропалестински протестиращи и израелци се разрази в Ню Йорк (ВИДЕО)

Във вторник вечерта, 18 февруари, антиизраелски протест прерасна в насилие и хаос в Ню Йорк - тълпа от демонстранти заля предимно ортодоксалния еврейски квартал в Бруклин. Един човек е бил арестуван, след като множество агитки, скандиращи „Ционистите да вървят по дяволите“ и размахващи палестински знамена, се насочиха към "Бороу Парк", за да протестират. „Колко деца убихте днес?“ - скандираха антиизраелските демонстранти, като някои от тях размахваха среден пръст на еврейските жители, съобщава The Times of Israel.

Протестиращ, подкрепящ "Хамас", се опита да намушка с нож участници в израелско изложение за недвижими имоти - именно то бе в основата на сблъсъците. Полицията на Ню Йорк беше призована да се намеси, като изпрати служители, които да овладеят безредиците и да гарантират безопасността на участниците.

It should come as a shock to no one that the pro-Hamas mob targeting Jews and promising to “flood” Boro Park has descended into violence.



Violence is not a bug but a feature of the so-called “Free Palestine” movement, which has no desire to free Palestinians from Hamas. pic.twitter.com/RLZZEb4GFg