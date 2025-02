След думите на Тръмп: Израел иска европейските страни, признали Палестина, да приемат хора от Газа

Министърът на отбраната на Израел - Израел Кац - нареди на армията да подготви план, който да позволи „доброволното напускане“ на жителите на Ивицата Газа. Това съобщиха израелски медии в четвъртък, 6 февруари, след като американският президент Доналд Тръмп обяви пред израелския премиер Бенямин Нетаняху, че САЩ могат да поемат контрол над анклава, да го превърнат в "Ривиерата на Близкия изток", а палестинците да бъдат разселени в съседни държави. Международната общност осъди републиканеца за думите му, а редица съюзници на Щатите защитиха правото на палестинския народ да има своя държава.

Още: Тръмп: Палестинците да напуснат Газа, САЩ ще поемат дългосрочна собственост над ивицата

„Приветствам смелия план на президента Тръмп, на жителите на Газа трябва да бъде позволена свободата да напускат и да емигрират, както е нормално по света“, цитира израелският "Канал 12" думите на Кац.

Още: ЕС за идеята на Тръмп: Газа е неразделна част от бъдещата палестинска държава

Снимка: Getty Images

На въпроса кой ще приеме палестинците, израелският министър на отбраната заяви, че това трябва да са страните, които са се противопоставяли на военните операции на Израел в Ивицата Газа. „Държави като Испания, Ирландия, Норвегия и други, които отправиха обвинения и неверни твърдения срещу Израел заради действията му в Газа, са законово задължени да позволят на всеки жител на Газа да влезе на тяхна територия“, каза той.

Това са страни, които официално признаха палестинска държава през 2024 г.: Историческо решение: Испания призна Палестина за независима държава.

„Лицемерието им ще бъде разкрито, ако откажат да го направят. Има страни като Канада, която има структурирана имиграционна програма, които по-рано са изразили готовност да приемат жители на Газа", добави Кац, цитиран от Reuters.

Още: Бен-Гвир призова Нетаняху моментално да приложи идеята на Тръмп за преселване на палестинците

Веднага последва реакция от испанския външен министър Хосе Мануел Албарес, който заяви, че Мадрид отхвърля предложението на израелския министър Испания да приема палестински бежанци, ако те напуснат Ивицата Газа.

Spanish Foreign Minister:



We reject the Israeli Defense Minister’s proposal to receive Palestinians in our country if they leave Gaza. pic.twitter.com/Oz8kpbijD2