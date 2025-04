"Целуват ми задника, драпат за сделка": Тръмп обиди целия свят (ВИДЕО)

"Казвам ви, тези държави драпат, целуват ми задника. Те умират да направят сделка. Моля ви, моля ви за сделка, ще направя всичко, сър". Думите са на американския президент Доналд Тръмп - и доста усилено се споделят в руски телеграм канали, като например прокремълския Shot, който е под санкции от ЕС.

Тръмп изрече скандалните думи по време на вечерята на Републиканския национален комитет (NRCC). С речта си там той подготвя Републиканската партия за междинните избори за Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) през ноември 2026 година - Още: Митата на Тръмп: Защо пак ги изчисли грешно и какви са тези магически формули? (СНИМКИ).

Държавният глава на САЩ не се спря с това - според него, сега звучало смешно колко много мито плаща Китай на САЩ, "но те ни таксуваха 100%, 125% за много артикули. Много държави направиха това". И още една словесна бомба: "Европейският съюз беше създаден, за да подкопава Съединените щати в търговията и други области".

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит влезе напълно в тона на Тръмп, докато той говореше как американски военни кораби тръгнали към Панамския канал, за да контрират китайското влияние там. По думите на Левит, "всичко е Америка първа", сигурен знак било как израелският премиер Бенямин Нетаняху обещал да заличи търговския дефицит на САЩ със страната му (Нетаняху е издирван за военни престъпления в Газа от Трибунала в Хага):

