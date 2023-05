Черна мечка нахлу в пекарна и изяде 60 кексчета (ВИДЕО)

Докато работниците товареха кексчета в микробус за доставки, мечката реши да си хапне няколко. Служителите завариха крадеца на местопрестъплението, но се изплашиха от животното.

Същевременно кексчетата се усладиха на мечката и тя се върна за още. Мечката успя да изяде 60 кексчета, но в крайна сметка служителите успяха да я изплашат, връщайки се с колата си. ОЩЕ: Мечка събуди двойка в Калифорния, "изследва" гаража им (ВИДЕО)

ABC News споделят видео от случката, като те са озаглавили историята "Крадец на кексчета".

CUPCAKE THIEF🧁: A hungry black bear barged into the garage of a Connecticut bakery, scared several employees and helped itself to 60 cupcakes before ambling away. https://t.co/tua7y3tk9l pic.twitter.com/FsajqiUC8L