"Дебатът Харис-Тръмп": Основни моменти и взаимни обвинения (ВИДЕА)

Започна така дългоочакваният дебатът межуд двамата кандидати за президент на САЩ - Доналд Тръмп и Камала Харис, предаде БГНЕС.

Още: Харис: Тръмп ще изговори много неистини по време на дебата

Let’s talk about what Donald Trump left us. pic.twitter.com/qiFoChcKJp — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

В началото на дебата Камала Харис заяви, че Доналд Тръмп е направил „бъркотия“ в Америка, а републиканецът отвърна, че тя е „марксистка“ в огнен сблъсък в дебата, който може да промени сюжета в напрегнатите президентски избори в САЩ.

Вицепрезидентът на Демократическата партия и бившият президент на Републиканската партия си стиснаха ръцете - за изненада на мнозина - когато излязоха на подиумите в Националния конституционен център във Филаделфия.

Ръкуване, но любезностите скоро приключиха

В рамките на няколко минути 78-годишният Тръмп я нарече „марксистка“, а също така невярно заяви, че тя и президентът Джо Байдън са позволили „милиони хора да се влеят в страната ни от затвори и арести, от психиатрични клиники и лудници“.

59-годишната Харис отговори на голяма част от крайните изрази на Тръмп с усмивка и поклащане на глава, след което отвърна на удара, като посочи, че той е осъден престъпник и го нарече „краен“.

We cannot afford to have a president who attempts to upend the will of the voters in a free and fair election. https://t.co/Bi5YM3qVDR — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

Отхвърляйки хвалбите на Тръмп, че е постигнал безпрецедентни успехи като президент, тя каза, че в действителност „това, което направихме, е да разчистим бъркотията на Доналд Тръмп“.

Отговорът на Камала Харис

„Доналд Тръмп ни остави най-лошата безработица от Голямата депресия насам... най-лошата епидемия в областта на общественото здраве от един век (и) най-лошата атака срещу нашата демокрация от Гражданската война насам“, каза тя, визирайки управлението му на пандемията „Ковид-19“ и подстрекаването му към опити за отмяна на изборите през 2020 г.

Най-интензивната им размяна на реплики беше по темата за абортите, като Тръмп настоя, че макар да е настоявал за прекратяване на федералното право на аборт, той иска отделните щати сами да определят политиката си в това отношение.

Харис заяви, че той говори „куп лъжи“, и нарече политиката му „обидна за жените в Америка“.

Очакваше се сблъсъкът на живо по ABC News, гледан от десетки милиони избиратели, да продължи около 90 минути.

Последният президентски дебат през юни обрече кампанията на Байдън за преизбиране, след като той се представи катастрофално срещу Тръмп. Харис зае поста на кандидат на фона на опасенията на демократите, че Байдън е твърде стар и немощен, за да победи скандалния републиканец.

Let's remember Charlottesville—a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-semitic hate and what did Trump say? “There were fine people on each side.”



It's time to turn the page, stand for our democracy, and to end the chaos.pic.twitter.com/aIs9qmIz2i — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

По време на предишни дебати и докато беше сенатор, Харис си спечели репутацията на леденостудена лидерка, която поставя трудни въпроси.

Но Тръмп е най-бруталният оратор в американската политика.

Освен това той се ползва с невероятната способност да оцелява след всеки скандал - а неговата пламенна група подкрепящи го избиратели, ако не друго, се радва на честите му гафове, измислени истории и насърчаването на конспиративни теории.

Той е осъден за фалшифициране на бизнес документи, за да прикрие афера със звезда от филми за възрастни, признат е за отговорен за сексуално посегателство и е изправен пред съд по обвинения в опит за отмяна на изборите през 2020 г., които загуби от Байдън.

Изтощение и скука

Но Харис явно влезе под кожата му, като го подпита за една от любимите му теми - размера на събиранията на търговските марки.

Участниците, каза тя, предизвиквайки гневна реплика, си тръгват по-рано от „изтощение и скука“.

В друг момент, в който Тръмп изглеждаше, че губи самообладание, той говори дълго за развенчаната конспиративна теория, според която имигрантите от Хаити в Охайо са изяждали домашните любимци на местните хора.

„Те ядат кучетата, хората, които са дошли, ядат котките“, каза той, преди да бъде коригиран от водещия на ABC News, че властите в град Спрингфийлд са заявили, че това не се е случвало.

Donald Trump has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference—and has been found liable for sexual assault.



Let’s be clear: I will always stand for the rule of law.pic.twitter.com/tAl0qZ1Pks — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

Тъй като до изборите на 5 ноември остават само 56 дни, интензивното внимание бе рядка възможност и за двамата кандидати да променят баланса в почти равномерно разпределената според социологическите проучвания подкрепа.

Едно-единствено изречение или гаф можеше да доминира на телевизионните екрани и в социалните медии през следващите дни.

А дебатът беше ключов шанс за Харис да се представи на повече избиратели, след като се включи в надпреварата едва преди по-малко от осем седмици, когато 81-годишният Байдън внезапно се отказа.

Тръмп кацна със самолета си - наречен Trump Force One - малко повече от два часа преди дебата, докато Харис пристигна в източния град в понеделник.

Напрежението преди изборите в САЩ

Напрежението вероятно беше по-голямо за Харис - първата жена, чернокож и южноазиатски вицепрезидент на Америка, тъй като тя участва в първия си президентски дебат.

И двамата кандидати се борят да бъдат възприемани като защитници на промяната.

Любимият лозунг на Харис е „няма да се върнем“ към хаоса от годините на Тръмп, докато Тръмп се стреми да определи Харис като отговорна за много от непопулярните политики в администрацията на Байдън.

In over 20 states, there are now Trump abortion bans that make no exception for rape or incest.pic.twitter.com/nhGRyc5uZo — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

Според правилата дебатът се провеждаше без публика, а микрофоните на съперниците трябваше да бъдат включени само когато им дойде ред да говорят, за да се избегнат прекъсвания.

Още: Белият дом: Путин да спре да говори за американските избори