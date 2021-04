Джеф Безос започва продажба на билети за пътувания в Космоса

Космическото предприятие на Джеф Безос Blue Origin заяви във видео, публикувано в четвъртък, че скоро ще започне да продава билети за разходки с ракетата си за космически туризъм, наречена New Shepard, съобщи CNBC.

Джеф Безос се разделя с оперативното управление на Amazon Един от най-богатите хора в света (в класацията на списание Forbes той е ту първи, ту втори) Джеф Безос заяви, че се отказва от поста г... Прочети повече

„Момчета, колко вълнуващо е това - хайде!“, казва Безос във видеото.Blue Origin не разкри колко ще струват билетите, като само каза, че повече подробности ще дойдат на 5 май за тези, които изпратят своето име и имейл във формуляр на уебсайта на компанията.„Регистрирайте се, за да научите как можете да си купите първото място в New Shepard“, гласи призивът на уебсайта на компанията. Видеото на съобщението включва Безос, който излиза от капсулата на New Shepard след тестовия полет по-рано този месец. На него се вижда как шофира през пустинята в Тексас, отдалеченото място на пусковата инсталация на New Shepard. Милиардерът кара електромобил Rivian R1T, който е украсен с перото на Blue Origin. New Shepard е проектиран да превозва до шест души едновременно на разходка покрай ръба на космоса, като капсулите при предишни тестови полети достигат височина над 100 км. Капсулата, която има масивни прозорци, за да даде на пътниците възможност да се наслаждават на гледката, ще прекарва до 10 минути в нулева гравитация, преди да се върне на Земята. Ракетата се изстрелва вертикално , като бустерът се отделя и връща на земята, за да кацне на бетонната писта. Връщането на капсулата се забавя от набор от парашути, преди да се приземи в пустинята. Акциите на Virgin Galactic поевтиняха с повече от 3%, след като Blue Origin публикува видеоклипа си, тъй като компанията на Безос се конкурира с тази на сър Ричард Брансън в космическия сектор на суборбиталния туризъм.