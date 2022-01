Джъстин Трюдо е заразен с COVID-19

"Тази сутрин дадох положителна проба за коронавирус. Чувствам се добре и ще продължа да работя дистанционно тази седмица, като спазвам насоките за обществено здравеопазване. Моля всички - ваксинирайте се или си поставете бустерна доза", написа Трюдо.

Преди дни той прекара известно време в изолация, след като беше в контакт с човек с коронавирус. Той също беше в карантина за две седмици и през март 2020 г. в началото на пандемията, когато неговата съпруга даде положителна проба за COVID-19.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.