Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздрави руснаците за Деня на Русия, като подчерта американския ангажимент за "конструктивно взаимодействие" с Москва. "От името на американския народ искам да поздравя руския народ за Деня на Русия", каза Рубио в изявление. Той изрази подкрепа за стремежите на руските граждани "за по-светло бъдеще", като същевременно потвърди желанието на Вашингтон за продуктивни отношения с Кремъл.

ОЩЕ: Невиждани санкции от САЩ към Русия до дни: Хора на Тръмп признаха, че им е до гуша от Кремъл

A joke right? While Russia bombs Ukrainian cities, U.S. Secretary of State Rubio congratulates Russians on "Russia Day" and says the U.S. remains committed to a "bright future" for the Russian people — and seeks "mutually beneficial relations" with the Kremlin. pic.twitter.com/gpLKzacRJ4