Доналд Тръмп сигурен, че Мъск никога няма да стане президент

Възможно ли е Илон Мъск, който има голямо влияние в бъдещата администрация на Тръмп, един ден да стане президент? Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп отговори с категорично „не“, посочвайки правилата на САЩ за раждане в страната. „Той няма да стане президент, това мога да ви кажа“, заяви Тръмп на конференция на републиканците във Финикс, Аризона.

Защо Илон Мъск няма да стане президент на САЩ?

„Знаете ли защо не може да бъде? Той не е роден в тази страна“, каза Тръмп за шефа на Tesla и SpaceX, който е роден в Южна Африка. Конституцията на САЩ изисква президентът да е роден като гражданин на САЩ. Тръмп отговори на критиките, особено от лагера на демократите, които представят технологичния милиардер и най-богатия човек в света като „президента Мъск“ заради изключителната роля, която играе в бъдещата администрация.

Що се отнася до предаването на президентския пост на Мъск, Тръмп също така увери тълпата: „Не, не, това няма да се случи.“ Влиянието на Мъск, който ще служи като „цар по въпросите на ефективността“ на Тръмп, се превърна във фокусна точка за атаките на демократите, като бяха повдигнати въпроси за това как един неизбран гражданин може да има толкова голяма власт.

А сред републиканците дори нараства гневът, след като тази седмица Мъск разгроми предложение за финансиране на правителството в метеж от публикации - много от тях крайно неточни - до над 200-те си милиона последователи в своята социална медийна платформа X.

Заедно с Тръмп Мъск в крайна сметка помогна да се окаже натиск върху републиканците да се откажат от законопроекта за финансиране, за който бяха постигнали мъчително съгласие с демократите, което доведе Съединените щати до ръба на бюджетна парализа, която щеше да доведе до спиране на работата на правителството само няколко дни преди Коледа. В крайна сметка Конгресът постигна споразумение през нощта от петък срещу събота, с което се избегна масово спиране на правителствените услуги.

Припомняме, че Доналд Тръмп се завръща в Белия дом, след като победи Камала Харис на американските президентски избори, провели се през ноември месец. Републиканецът първи достига до нужните 270 гласа (по данни на CNN и FOX News), разпределяни между различните щати в изборната колегия, за да спечели втори мандат като президент на САЩ след триумфа над Хилъри Клинтън през 2016 г. Малко по-късно The New York Times, които използват базата данни на Associated Press, също потвърдиха ключовата победа на Тръмп в Пенсилвания, която му гарантира мандата.

