Елен заседна в замръзнало езеро в САЩ (ВИДЕО)

Еленът бил забелязан от минувачи да се мъчи да премине през замръзналото езеро.

Те подали сигнал, като на място пристигнали пожарникари, които внимателно пълзяха по леда, за да стигнат до животното.

В крайна сметка, както е видно и от кадрите, те успяват да избутат елена от замръзналото езеро. ОЩЕ: Испански пожарникари спасиха еленче от огъня, животното пи вода от ръцете им (ВИДЕО)

This deer got a few helping hands from firefighters after it got stranded on a frozen lake. pic.twitter.com/HluN8tQrvC