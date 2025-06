Ескалация: Тръмп изпрати морски пехотинци и още 2000 гвардейци в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Пентагонът обяви, че мобилизира още 2000 военнослужещи от Националната гвардия и около 700 морски пехотинци като реакция на засилените безредици, свързани с имиграционната криза. Така общият брой на военнослужещите, разположени в Лос Анджелис, щата Калифорния, вече достига приблизително 4700 души. Протестите в града избухнаха, след като в петък федерални агенти извършиха арести на имигранти в рамките на специална операция. Демонстрациите бързо се разраснаха и обхванаха съседния град Парамаунт, където също бяха извършени нови арести.

Според "Уолстрийт джърнъл", високопоставен представител на администрацията на президента Доналд Тръмп е заявил, че решението за изпращане на допълнителни сили се дължи на зачестилите заплахи срещу федерални служители и правителствени сгради. Още: Репортер пострада, докато отразява протестите в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Въпреки че губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм увери обществеността, че положението се нормализира, президентът Тръмп в събота даде пълномощия на министъра на отбраната Пийт Хегсет да използва армията за охрана на имиграционните институции и служители.

Изданието припомня, че военнослужещите от Националната гвардия обикновено служат на непълен работен ден и се командват от губернаторите на съответните щати, докато войниците на редовна служба отговарят пряко пред главнокомандващия и са ангажирани с националната сигурност.

🚨 BREAKING: A massive peaceful protest has erupted in Los Angeles, a direct act of defiance against Trump’s ICE raids.



No violence.

No chaos.



Just thousands standing up to federal overreach with discipline and power.



This is what resistance looks like when it’s done right.… pic.twitter.com/BIauU5pz4a