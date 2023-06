Ето кой ще наследи империята на Джордж Сорос (СНИМКА)

По данни на изданието съвета на директорите на "Отворено общество" е избрал 37-годишния Александър да председател. Алекс Сорос е заявил, че ще продължи да с занимава с вътрешната политика на САЩ, тъй като е по-активен политически, отколкото своя баща.

Billionaire George #Soros has decided on his heir



He passes his business empire to his 37-year-old son from his second marriage, Alexander, according to the Wall Street Journal.



Alexander Soros will manage assets estimated at $25 billion. pic.twitter.com/ANKexFhmIC