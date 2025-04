Forbes: "Анонимните" с кибератака срещу Русия, хакнаха и Тръмп

Международната организация Anonymous ("Анонимните") обяви, че е извършила сериозна кибератака срещу руски правителствени институции, като са източили огромните 10 терабайта данни. Това съобщават Forbes и Cybernews. От организацията публикуваха пост в социалната платформа X, в който отправят остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп и предприемача Илон Мъск, обвинявайки ги в участие в опасна игра с руските власти. ​Anonymous заявяват: "Вече е ясно какво ще стане, Тръмп, Мъск и Путин играят опасна игра."

Те обвиняват Мъск, че чрез ръководения от него "Департамент по ефективност на правителството" (DOGE) подкопава демократичните институции, като съкращава обществени програми и концентрира властта в свои ръце.

Хакерите публикуваха и скрийншот с част от папките с хакнати данни. те категорично подчертават, че операцията е в подкрепа на Украйна.

In defense of Ukraine Anonymous has released 10TB of leaked data on all businesses operating in Russia, all Kremlin assets in the West, pro-Russian officials, Donald Trump, and more. 🇺🇦 #OpRussia https://t.co/Z1wKhjcSUz pic.twitter.com/Hod9qGBi8l