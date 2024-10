Хелоуин подрани: Гигантска "тиква" блокира път в Охайо (ВИДЕО)

В навечерието на Хелоуин гигантска надуваема тиква блокира пътя в Охайо. Новината съобщи BBC.

Полицията в Бей Вилидж в Кливланд се отзова на необичайния призив за помощ - тиква "беглец" блокира пътя в Охайо.

„След като екипите пристигнаха, тиквата беше върната на собственика“, съобщиха от полицейското управление.

По време на инцидента не е нанесена вреда на служителите или тиквата. ОЩЕ: Опасна маска за Хелоуин е изтеглена от пазара (ВИДЕО)

Ohio police responding to reports of a runaway pumpkin arrived to find a giant inflatable Halloween decoration blocking traffic.



Authorities said "no officers (or pumpkins)" were injured.



Once backup arrived, the pumpkin was reunited with its owner.https://t.co/BWAApOQP8O pic.twitter.com/8E2t8hZah6