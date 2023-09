Илон Мъск и Ердоган се срещнаха в Ню Йорк (СНИМКА+ВИДЕО)

Още: Ердоган: Турция може да се раздели с ЕС, ако е необходимо

По време на приема президентът Ердоган е призовал Илон Мъск компанията Tesla да открие седмия си завод в Турция. Държавният глава е обявил възможността за сътрудничество със SpaceX в рамките на изпълнението на космическата програма на Турция, пише БГНЕС.

По данни на президентската служба за комуникации Ердоган е разказал на Мъск за технологичните пробиви на Турция, програмата "Визия за цифрова Турция" и Националната стратегия за изкуствен интелект. Той е припомнил, че навлизането на Tesla на турския пазар е съвпаднало със стартирането на производството на Togg.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan met with Elon Musk, the founder of Tesla and SpaceX, at the Turkish House in New York. 🇺🇲🤝🇹🇷 President Erdogan told Musk about Turkey's breakthroughs in technology, the Digital Turkey Vision and the National Artificial Intelligence… pic.twitter.com/rfz6SJNI48

По време на срещата президентът Ердоган е заявил още, че Турция е една от най-важните страни-производителки в областта на високите технологии и е посочил като пример успехите, постигнати в областта на безпилотните летателни апарати.

В отговор Илон Мъск е заявил, че според него войните на бъдещето ще се водят между съвременни безпилотни летателни апарати и те са наясно с интереса на света към БЛА Bayraktar. Турският президент е поканил Мъск и на фестивала Teknofest в Измир.

