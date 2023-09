Илон Мъск си създаде още един враг - Тайван (ВИДЕО)

По време на бизнес среща тази седмица Илон Мъск сравни Тайван с Хаваите, имайки предвид как те са един от 50-те щата на САЩ. Той нарече демократично управлявания остров "неразделна част" от Китай.

Пекин претендира контрол над Тайван и напрежението между двете страни се засили неимоверно през последната година.

Още: Тревожни новини: Десетки китайски кораби и самолети са засечени около Тайван

"Слушайте, Тайван не е част от Китайската народна република и със сигурност не се продава!", отвърна на Мъск външният министър в Тайпе Джоузеф Ву.

Hope @elonmusk can also ask the #CCP to open @X to its people. Perhaps he thinks banning it is a good policy, like turning off @Starlink to thwart #Ukraine’s counterstrike against #Russia. Listen up, #Taiwan is not part of the #PRC&certainly not for sale! JW https://t.co/HEhyTYYXFp