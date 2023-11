Инспекцията на ястреба: Трафик камера в САЩ срещна неочаквано предизвикателство (ВИДЕО)

Вместо трафика на пътя камерата засне любопитен кадър на птицата, коятоо се взираше в обектива.

Птицата е идентифицирана като червеноопашат ястреб от Министерството на природните ресурси на Минесота. ОЩЕ: Ястреб и змия нападнаха едновременно жена от Тексас

A traffic cam along I-94 in Minnesota captured this very fine footage of a hawk staring deeply into the lens.



The bird was identified as a red-tailed hawk by the Minnesota Department of Natural Resources. pic.twitter.com/SKpF74velm