Изненада: Рон ДеСантис прекрати кампанията си за президентските избори и подкрепи Тръмп (ВИДЕО)

Това затвърждава статута на предишния президент на САЩ на суперфаворит в надпреварата за номинацията на Републиканската партия за президентските избори в страната през ноември.

"За мен е ясно, че мнозинството от избирателите на първичните избори на републиканците искат да дадат още един шанс на Доналд Тръмп", каза Десантис на видеозапис, публикуван днес в платформата "Екс", преди първичните избори на Републиканската партия в щата Ню Хемпшър във вторник.

