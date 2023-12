Изтрийте части от Иран от картата: Призив на американски сенатор (ВИДЕО)

Думите на Греъм идват заради зачестилите атаки на хутите срещу търговски кораби в Червено море. Тези атаки са с претекст война срещу Израел, но се счита, че хутите не биха могли да ги извършват без помощ от Иран.

Сенаторът добави и, че аятолахът трябва да е наясно какво се случва, когато се атакуват и американски войници чрез прокси сили – хутите или милиции в Ирак и Сирия: САЩ обвини Иран в нападенията на хутите

Думите на Греъм бяха сериозно критикувани - ако се действа така, както той предлага, това ще значи нова голяма война в Близкия изток и смъртта на много американски войници.

"Erase parts of Iran off the map" urged U.S. Sen. Lindsey Graham



"Without Iran, there will be no Houthis. The Houthis are fully supported by Iran. I've been calling for six months now ... strike Iran. They have oil fields and the headquarters of the Islamic Revolutionary Guard… pic.twitter.com/ZLI1qEAGXY