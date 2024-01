Извънредно положение в Еквадор: Каква е причината? (ВИДЕО)

Извънредното положение е в отговор на изчезването на един от най-опасните престъпници в страната - Фито (Адолфо Масиас Вилямар), както и на насилието, избухнало в затворите. Фито изчезна от затворническата си килия в неделя. Той беше в затвора от 12 години и е еталон за думата "мафия" в еквадорския ѝ вариант. Преди да бъде вкаран зад решетките, наркогрупировката му "Лос Хонерос" тероризираше буквално цялата държава.

In #Ecuador, the leader of the mafia terrorizing the country escaped from the toughest prison



Adolfo Macias Villamar, nicknamed "Fito," the leader of the largest mafia group "Los Choneros," escaped from a maximum security prison where he had been imprisoned for 12 years.



