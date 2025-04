Извънземни направили на камък войници в Сибир: ЦРУ разсекрети свръхлюбопитен доклад

Разсекретен документ, публикуван на уебсайта на ЦРУ, предизвика огромно любопитство. Причината - съдържащи се в него твърдения за предполагаема атака на НЛО срещу съветската армия. Докладът описва ответна атака на извънземни, след като съветски войници уж са свалили неидентифициран летящ обект, прелитащ над военна база в Сибир. Съобщава се, че извънземните са излезли от отломките, слели са се в един обект, изригнали са в ярка светлина и са вкаменили всички войници, с изключение на двама.

Файлът вече очевидно е бил разсекретен, съобщава Fox News. От ЦРУ и от Пентагона не са коментирали официално.

„Ако досието на КГБ отговаря на действителността, това е изключително застрашителен случай“, е цитиран в доклада неназован представител на ЦРУ. "Извънземните притежават такива оръжия и технологии, които надхвърлят всички наши предположения".

Още: Зоната на мълчанието в Мексико - извънземни и други мистериозни събития

Канадският седмичник „World News“ изчислява, че предполагаемият инцидент се е случил между 1989 и 1990 г. и първоначално е публикуван през 1993 г.

Според документа - информация, придобита от американското разузнаване, разкрива съобщения за „летящ ниско космически кораб с формата на чиния“ над съветско подразделение, участващо в тренировъчни учения. Официалните лица пишат, че „по неизвестни причини“ войниците са изстреляли ракета "земя-въздух" по неизвестния самолет, в резултат на което той се е разбил близо до военната база.

🛸👽 CIA Declassifies Report on Alien Attack on Soviet Soldiers — Fox News



A newly released CIA report reveals that the incident occurred after Red Army soldiers shot down an UFO ("low-flying saucer-shaped spacecraft") over a Soviet military site in Siberia.



Surviving aliens… https://t.co/ujRHWxhlZe pic.twitter.com/Ba1bv1XGv6