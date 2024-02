Жена стреля в църква в Тексас, дете е тежко ранено (ВИДЕО)

ОЩЕ: Стрелба на пазар в Грузия, има жертви и ранени (ВИДЕО)



Стрелбата е станала в следобедните часове между службите в църквата в Лейкууд, съобщиха от полицията. Детето е било тежко ранено. Началникът на окръжната полиция Трой Финър не уточни пред репортери дали детето е било ранено от жената или от полицаите. То е в критично състояние.

🚨BREAKING: Shooting at Joel Ostern’s Lakewood Church in Texas.



Female shooter dead and male on the run. pic.twitter.com/Tryo5rO9F8