Стрелба на пазар в Грузия, има жертви и ранени (ВИДЕО)

Въоръженият мъж, "роден през 1988 г., е произвел няколко изстрела на пазар в град Рустави", се казва в изявление на министерството, в което се допълва, че "в резултат на това са убити четирима души" и че заподозреният е бил задържан на мястото на инцидента.

Four people died and several were injured in a shooting in Rustavi city of #Georgia, APA reports citing Georgian media.



According to information, the shooting was committed by an unknown person who entered the market and opened fire on traders. pic.twitter.com/2vlCyh4blB