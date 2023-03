Кевин Маккарти за обвинението на Тръмп: Американският народ няма да толерира тази несправедливост

"Американският народ няма да толерира тази несправедливост и Камарата на представителите ще потърси отговорност от Алвин Браг и неговата безпрецедентна злоупотреба с власт", написа още републиканецът Маккарти.

Alvin Bragg has irreparably damaged our country in an attempt to interfere in our Presidential election.



As he routinely frees violent criminals to terrorize the public, he weaponized our sacred system of justice against President Donald Trump.



The American people will not…