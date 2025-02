Кит погълна гребец на каяк: Баща му случайно записа ВИДЕО на страшния момент

В чилийска Патагония гърбат кит погълна гребец на каяк пред очите на ужасения му баща. Двамата мъже се намирали във водите на Баия Ел Агила, южно от Пунта Аренас в Чили, когато се случва инцидентът. Истинско чудо е, че младият мъж на име Адриан Симанкас оцелява. По-късно той разказва пред медиите, че е забелязал нещо синьо-бяло да се приближава към лицето му: "Не знаех какво се случва и тогава се почувствах сякаш се давя. Мислех, че ме е изяло."

Случката се разиграва в Магелановия проток, където сред спокойното море изневиделица от водите се издига туловището на кита с раззината паст. Секунди по-късно китът изплюва гребеца, а изплашеният му баща успява да го издърпа с въже.

Във видеото се чува как бащата казва "спокойно, спокойно, идвам" и "успокой се, хвани се за лодката" докато китът за миг отново се появява на повърността преди окончателно да се гмурне под водата.

A terrifying incident caught on camera shows the moment a kayaker off the Chilean coast was swallowed by a humpback whale before being released unharmed. https://t.co/kaYSCeob5R pic.twitter.com/NLa4bj69Pn