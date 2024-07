Кит преобърна рибарска лодка край Ню Хемпшир (ВИДЕО)

Кит изскочи от водата и преобърна риболовна лодка в американския щат Ню Хемпшир.

На борда на лодката е имало двама души. Те са паднали във водата и са били спасени от очевидец. Нито рибарите, нито китът са пострадали.

