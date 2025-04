"Китайски селяни": Джей Ди Ванс отново забърка огромен скандал (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отново се забърка в скандал. Този път той предизвика гнева на Китай заради меко казано непречерени думи спрямо азиатската страна и нейните жители. „Ние вземаме пари назаем от китайските селяни, за да купуваме нещата, които произвеждат същите тези китайски селяни. Това не е рецепта а икономически просперитет“, заяви Ванс в телевизионно интервю.

US Vice President Vance Sparks Diplomatic Outrage Over 'Chinese Peasants' Comment



In a recent interview, US Vice President JD Vance defended Trump's controversial tariffs by stating, "We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants produce." The… pic.twitter.com/6sA07Fmnwh