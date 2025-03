Лицето на бедствието: 50 загинали и над 100 000 души без дом след наводнения

Повече от 50 загинали, над 100 000 души без дом и над 370 000 засегнати домакинства - това е равносметката след едно от най-опустошителните природни бедствия в последните години в Боливия. Президентът Луис Арсе официално обяви национално извънредно положение, след като поройни дъждове и наводнения удариха и деветте департамента на страната.

„Природните стихии ни принуждават да реагираме с пълна мобилизация на държавата“, заяви Арсе на извънредна пресконференция, подчертавайки мащаба на кризата. В някои райони бедствието вече беше обявено като извънредно, но влошаващата се ситуация наложи разширяване на обхвата на мерките до национално ниво.

Боливия традиционно преминава през дъждовен период от ноември до март, но тазгодишните валежи се оказаха изключително интензивни. През февруари и март рекордни количества дъждове предизвикаха свличания на земна маса, скъсани речни диги и наводнени селища. Според Лусия Валпер от боливийската метеорологична служба SENAMHI, страната е под активен червен и оранжев код за опасност от преливане на реки, а срокът на тези предупреждения вече е удължен до април – нещо необичайно за региона.

В отговор на бедствието правителството започна спешно пренасочване на ресурси. Военни части бяха разположени в най-засегнатите региони, за да оказват логистична и хуманитарна помощ на местните общности. От палатки и храна до медицински екипи – страната мобилизира всичко налично, за да овладее кризата.

#Bolivia | The rainy season resulted in a devastating human and material toll, with a tragic death toll of 49, according to Juan Carlos Calvimontes, the Vice Minister of Civil Defense.https://t.co/cZGtbdlj47