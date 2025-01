Масова стрелба в Ню Йорк: 11 души са ранени на Нова година (ВИДЕО)

Полицията в нюйоркския окръг Куинс разследва съобщения за масова стрелба в нощен клуб в сряда, при която са ранени най-малко 10 души. Източници от правоприлагащите органи казаха, че стрелбата е избухнала около 23.20 часа местно време на 1 януари близо до залата за събития "Amazura", където чето се случват такива инциденти, последният от които беше през април 2024 г., когато двама мъже бяха простреляни и ранени на мястото, пише AMNY.

Пожарникарите поискаха 10 линейки за пострадали от стрелба. Освен това полицията поиска още линейки и полицаи да бъдат изпратени на втория етаж на Amazura, след като потвърдиха, че всичките шест ранени са били там. Малко след като бяха преброени пострадалите, полицията потвърди, че има още трима ранени вследствие на стрелбата в болницата в Ямайка, с което общият брой на простреляните достигна 11.

More then 11 people are shoot in A night club NEW YORK CITY#neworleansattack pic.twitter.com/0AAE2TBiyQ