Масова стрелба в САЩ: Един човек загинал, 9 са ранени (ВИДЕО)

Стрелба доведе до смъртта на един човек и раняването на други девет в окръг Балтимор, Мериленд, САЩ, съобщи полицията, предаде ABC News. Служители на полицейското управление на окръг Балтимор са реагирали около 19:15 ч. във вторник след множество съобщения за стрелба. „Когато полицаите пристигнаха, те намериха превозно средство в пламъци“, каза началникът на полицията в окръг Балтимор Робърт Маккълоу по време на пресконференция.

