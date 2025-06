Американският министър на здравеопазването Робърт Кенеди - Младши, който по време на пандемията беше известен антиваксър, нанесе нов удар на политиката на САЩ за ваксинация, след като уволни 17-те експерти, които съставляват Консултативния комитет по имунизационни практики, съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde. Кенеди-младши обяви решението в понеделник в статия в Wall Street Journal и в изявление.

Той заяви, че прегледът на състава на комисията е от съществено значение за възстановяване на общественото доверие, обвинявайки комисията, че е компрометирана от финансови връзки с фармацевтични компании.

„Днес ние даваме приоритет на възстановяването на общественото доверие пред всяка про-ваксинна или анти-ваксинна програма “, пише Кенеди, известен със скептичното си отношение към ефикасността на ваксините и който наскоро се изкъпа с внуците си във фекални води.

Кой беше първият удар срещу ваксинационната политика на САЩ?

Припомняаме, че още в началото на мандата си - администрацията на американския президент Доналд Тръмп изрази намерение да прекрати финансовата подкрепа на Съединените щати за Gavi - организацията, която е помогнала за закупуването на важни ваксини за деца в развиващите се страни, спасявайки милиони животи през последния четвърт век.

По-късно САЩ спря финансирането на Американската агенция за международно развитие (USAID), която изпълнява редица проекти в областта на здравеопазването по целия свят. Ето защо The New York Times прогнозира, че това ще доведе до геноцид. ОЩЕ: The New York Times: Заповед на Тръмп за USAID ще доведе до геноцид