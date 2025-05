Здравният министър на Тръмп се изкъпа с внуците си в река, пълна с фекалии (СНИМКИ)

Имате ли желание да се изкъпете в река, в която текат (да не спазваме римата) екскременти? А да изкъпете там внуците си? Не? Желание и възможност обаче намери американският здравен министър Робърт Кенеди-младши - върл антиваксър, включително воюващ яростно срещу ковид ваксините, редовно защитаващ конспиративни теории що се отнася до здравеопазването.

Кенеди-младши се е изкъпал в Рок Крийк - река, в която това е забранено от половин век, защото е преливник за отпадъчни води. Там е пълно с фекални води и ешерихия коли, като микробите и бактериите във водата причиняват различни заболявания - от диария и инфекция на пикочните пътища до отравяне на кръвта. Здравният министър изобщо не крие какво е направил и гордо сподели снимки в профила си в "Х" - вижда се, че се е гмурнал хубаво, внуците му също не се разминават без вода от мръсната рекичка.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY