Мир в Украйна: Тръмп очаква скорошен отговор от Русия (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква по-късно тази седмица отговор от Русия относно евентуалното мирно споразумение с Украйна, предаде ДПА. „Ще се чуем с тях тази седмица, всъщност много скоро, и ще видим“, каза Тръмп по време пресконференция в Белия дом след срещата си с италианския премиер Джорджа Мелони.

Тръмп отново говори за украинския президент Володимир Зеленски: „Не съм доволен от него. Не го обвинявам, но казвам, че не е свършил най-добрата работа. Не съм голям фен“, каза Тръмп за украинския си колега.

Trump confirmed he doesn't like Zelensky. Furthermore talking out of his arse again.



